Home / Attualità

Ragusa, nuovo canale per segnalare interventi sul verde pubblico: tutte le info

25 Nov 2025 12:02

Il Comune di Ragusa, tramite l’Assessore al Verde Pubblico Giovanni Iacono, informa che il settore è impegnato quotidianamente nella manutenzione di ville comunali, aree verdi di quartiere, impianti sportivi, plessi scolastici e del Castello di Donnafugata.

Per rendere il servizio più efficace e vicino alle esigenze della collettività, è stato attivato un canale diretto per le segnalazioni dei cittadini. Chiunque voglia richiedere interventi di manutenzione come potature, scerbature o pulizia, o avanzare proposte migliorative, può inviare una comunicazione all’indirizzo email istituzionale: verde.pubblico@comune.ragusa.it

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it