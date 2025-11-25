L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Ragusa, nuovo canale per segnalare interventi sul verde pubblico: tutte le info
25 Nov 2025 12:02
Il Comune di Ragusa, tramite l’Assessore al Verde Pubblico Giovanni Iacono, informa che il settore è impegnato quotidianamente nella manutenzione di ville comunali, aree verdi di quartiere, impianti sportivi, plessi scolastici e del Castello di Donnafugata.
Per rendere il servizio più efficace e vicino alle esigenze della collettività, è stato attivato un canale diretto per le segnalazioni dei cittadini. Chiunque voglia richiedere interventi di manutenzione come potature, scerbature o pulizia, o avanzare proposte migliorative, può inviare una comunicazione all’indirizzo email istituzionale: verde.pubblico@comune.ragusa.it
