Ragusa: “Non lasciate cibo per i randagi nelle rotatorie, è pericoloso”

Lasciare cibo nelle rotatorie per i cani randagi o i cuccioli, anche se microchippati e reimmessi in libertà secondo le normative, è un gesto che, pur mosso da buone intenzioni, può rivelarsi pericoloso. E’ quanto dichiarato dall’assessore dell’assessore alla Tutela animali del Comune di Ragusa, Andrea Distefano.

Perchè è pericoloso

Questo comportamento, spiega l’assessore, non solo favorisce la permanenza degli animali in luoghi rischiosi, ma può anche creare pericoli per gli automobilisti, aumentando il rischio di incidenti.

Per promuovere il decoro urbano, la sicurezza e il benessere degli animali, si invitano i cittadini a contattare l’assessorato alla Tutela Animali del Comune di Ragusa o le associazioni animaliste locali per ricevere informazioni su tecniche sicure ed efficaci di foraggiamento e assistenza. Collaborando, è possibile garantire una migliore qualità di vita per gli animali in difficoltà, evitando comportamenti potenzialmente dannosi.

© Riproduzione riservata