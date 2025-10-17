Ragusa: Mons. La Placa inaugura la Cappella di Adorazione Eucaristica Continuata

Lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 19:30, la Chiesa di San Luigi Gonzaga a Ragusa ospiterà un evento di grande rilevanza spirituale per la comunità: l’inaugurazione della Cappella di Adorazione Eucaristica Continuata. La celebrazione sarà presieduta dal Vescovo mons. Giuseppe La Placa presso la parrocchia del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, segnando un momento di profonda comunione tra fedeli e Chiesa locale.

Celebrazione e processione Eucaristica

La solenne Santa Messa sarà il cuore dell’inaugurazione. Al termine della celebrazione, si svolgerà una breve processione Eucaristica per le vie del quartiere, con il Santissimo Sacramento, fino alla Chiesa di San Luigi Gonzaga. Qui mons. La Placa esporrà ufficialmente il Santissimo Sacramento, dando avvio all’Adorazione Eucaristica Continuata, che diventerà un nuovo punto di riferimento spirituale per la città.

Orari e animazione dell’adorazione

L’adorazione sarà animata dai fedeli delle tre parrocchie coinvolte: San Pio X, Preziosissimo Sangue e SS. Nunziata. I momenti di preghiera si alterneranno di ora in ora, dal lunedì al sabato, dalle 07:00 alle 20:00, permettendo ai cittadini di vivere momenti di riflessione e comunione davanti a Gesù Eucaristia.

Un rinnovato punto di riferimento spirituale

Questa iniziativa rappresenta un’occasione di grazia e di unione per la comunità ragusana. La Cappella di Adorazione Eucaristica Continuata non solo offre un luogo di preghiera costante, ma rafforza anche il legame tra le parrocchie coinvolte, promuovendo la partecipazione attiva dei fedeli e una presenza concreta della Chiesa nella vita quotidiana della città.

© Riproduzione riservata