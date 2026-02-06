Ragusa, maxi-controlli: spaccio e immigrazione clandestina sotto la lente

Sono stati 43 i posti di controllo istituiti, 304 persone identificate, 102 veicoli sottoposti a verifica e 14 infrazioni al Codice della Strada rilevate. Inoltre, 9 stranieri sono stati espulsi e accompagnati nei Centri di permanenza per rimpatri, mentre 4 esercizi pubblici sono stati controllati. Sono questi i risultati dei controlli effettuati nel corso del mese di gennaio dalla Questura di Ragusa, in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza e sotto il coordinamento del Prefetto. L’operazione aveva come obiettivi principali il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e all’immigrazione clandestina.

Con il supporto di personale tecnico dell’Enel e dei Comuni, sono stati sottoposti a verifiche numerosi gruppi di edifici nei centri storici, con l’obiettivo di accertare la corretta destinazione d’uso, la regolarità dei contratti di locazione e delle utenze collegate, nonché la presenza effettiva degli aventi diritto.

Il personale ha operato in sinergia anche con Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro e A.S.P. di Ragusa, per accertare il possesso delle caratteristiche tecniche e delle autorizzazioni necessarie negli esercizi pubblici.

© Riproduzione riservata