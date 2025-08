Ragusa, l’Arma si compatta: visita solenne del Generale Del Monaco

Giornata di prestigio e riconoscimento quella di giovedì 31 luglio al Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa, dove il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, da poco alla guida della Legione Carabinieri Sicilia, ha fatto tappa per incontrare i militari e le autorità civili e giudiziarie del territorio ibleo.

Accolto dal Colonnello Carmine Rosciano, Comandante Provinciale, l’alto ufficiale ha salutato i Comandanti di Stazione, gli Ufficiali, una rappresentanza di Carabinieri in servizio, i reparti speciali NAS e NIL e i commilitoni in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ragusa.

“Un servizio con orgoglio e dedizione”

Durante l’incontro, il Generale Del Monaco – al suo primo incarico in terra siciliana – ha espresso emozione e fierezza nel servire un territorio di grande valore storico e strategico. Ha poi rivolto parole di apprezzamento per l’impegno quotidiano degli uomini e delle donne dell’Arma, sottolineando i risultati conseguiti in provincia e l’importanza del ruolo di prossimità svolto dai Carabinieri per la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Non è mancato un sentito ringraziamento anche ai Carabinieri in congedo e ai rappresentanti sindacali militari, riconosciuti come parte attiva e importante dell’Istituzione per la tutela del benessere del personale.

Incontro con le istituzioni: sicurezza al centro

La visita è proseguita con un incontro istituzionale di alto profilo: il Generale Del Monaco, accompagnato dal Colonnello Rosciano, ha incontrato il Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, il Presidente del Tribunale, Francesco Paolo Pitarresi, e il Procuratore della Repubblica, Francesco Giuseppe Puleio.

Nel corso del confronto, sono state approfondite le principali tematiche legate alla sicurezza pubblica, alla criminalità locale e alle azioni di contrasto all’illegalità, ribadendo la sinergia operativa tra Arma dei Carabinieri, Magistratura e istituzioni civili.

