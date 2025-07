Ragusa lancia il suo primo playground: sport, street culture e community

Un nuovo spazio per fare sport, incontrarsi, giocare e sentirsi comunità: sorgerà a Ragusa un playground di nuova generazione, un’area all’aperto pensata per l’attività fisica ma anche per la socializzazione, in particolare nelle zone periferiche della città.

Ad annunciarlo è il sindaco Peppe Cassì, che spiega:

“Cos’è un playground? È un’area sportiva che va oltre lo sport, un luogo dove poter praticare attività fisica e giochi, organizzare eventi e favorire la socializzazione, specie nelle periferie. Un’area che presto sorgerà anche a Ragusa”.

Il Comune ibleo è infatti tra gli 85 beneficiari dell’Avviso nazionale per la realizzazione di playground in aree pubbliche periferiche, nell’ambito del progetto “Sport Illumina” promosso da Sport e Salute. Un riconoscimento che premia la capacità progettuale dell’amministrazione, che ha intercettato un finanziamento di 200.000 euro.

Il progetto sarà realizzato in un’area prossima alle zone residenziali, la cui ubicazione sarà svelata non appena si concluderà l’iter tecnico con Sport e Salute. A lavorare al progetto, l’Assessorato allo Sport, in collaborazione con quello ai Lavori Pubblici e all’Ambiente.

“Una vera e propria piazza di comunità aperta – aggiunge l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Simone Digrandi – che andrà ad arricchire le nostre strutture sportive. La creazione di nuovi spazi, specie se pensati per la socializzazione e per i giovani, è essenziale per lo sviluppo del territorio”.

Digrandi sottolinea anche gli altri investimenti in corso: dalla manutenzione degli attuali 18 impianti sportivi, ai lavori per la pista di atletica del Petrulli, la nuova palestra per scherma, volley e basket, fino alla progettazione della futura Cittadella dello Sport.

“Servono nuove aree sportive pensate per lo scambio intergenerazionale – conclude –, capaci di rispondere alle esigenze di una città estesa, esigente e ricca di passioni”.

© Riproduzione riservata