Ragusa investe sui giovani: borse di studio per i diplomati con 100

Ragusa investe sul futuro dei suoi giovani e lo fa premiando l’eccellenza scolastica. Martedì 23 dicembre, alle ore 15.30, si terrà la cerimonia di consegna delle borse di studio “100 di questi traguardi”, il programma dedicato agli studenti residenti a Ragusa che hanno conseguito il diploma di maturità con il massimo dei voti, 100/100.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale, rappresenta un riconoscimento concreto all’impegno, alla costanza e al merito dei giovani che si sono distinti nel loro percorso di studi. In totale saranno 12 le borse di studio assegnate, ciascuna del valore di 500 euro, a sostegno della crescita formativa e professionale degli studenti.

Dieci borse saranno erogate direttamente dal Comune di Ragusa, mentre due premi speciali sono stati messi a disposizione da note aziende del territorio, che hanno scelto di sostenere l’iniziativa destinando le borse a studenti che hanno deciso di proseguire gli studi in ambito informatico e tecnico-scientifico, settori strategici per lo sviluppo economico e occupazionale.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche a chi ha scelto di restare a Ragusa per costruire il proprio futuro: due delle borse comunali andranno infatti a giovani che hanno deciso di proseguire il percorso universitario o formativo nel territorio ragusano, investendo sulle opportunità locali. A darne notizia, l’assessore Catia Pasta.

