Ragusa, inseguimento notturno: due 15enni si schiantano con auto rubata e vengono denunciati

Un inseguimento ad alto rischio ha animato le strade di Ragusa nella serata scorsa, quando i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno fermato due 15enni di Vittoria protagonisti di una serie di reati.

Durante un normale controllo del territorio, i militari hanno intimato l’alt a una Fiat Panda sospetta, con a bordo giovani visibilmente minorenni. Invece di fermarsi, l’auto ha innescato un inseguimento di circa un chilometro tra le vie cittadine, terminato con lo schianto contro un garage in via Carrubelle. Gli occupanti sono fuggiti a piedi tra le vie del centro storico, inseguiti dai Carabinieri e supportati dalla Polizia di Stato.

I minorenni identificati e le conseguenze

Dopo pochi minuti, due ragazzi sono stati rintracciati mentre percorrevano Corso Mazzini, mentre gli altri si trovavano lungo via Baglivi. L’identificazione ha rivelato che il guidatore era privo di patente e il passeggero, entrambi 15enni, avevano viaggiato da Vittoria a Ragusa a bordo di un’auto rubata una settimana prima.

Durante la perquisizione personale, i Carabinieri hanno rinvenuto un tirapugni nascosto nella tasca del giubbotto di uno dei due. Nessuno dei giovani ha riportato ferite nello schianto.

Denunce alla Procura dei Minori

I due 15enni sono stati deferiti alla Procura dei Minori di Catania per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, danneggiamento del garage e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Gli altri minorenni coinvolti sono stati identificati e i fatti approfonditi dalle forze dell’ordine.

Il grado di responsabilità sarà accertato dalla magistratura minorile, nel rispetto delle procedure previste dalla legge.

