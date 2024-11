Ragusa: incontro tra il Console tunisino e la comunità tunisina in Sicilia. Annunciata una nuova rotta da Catania

Domenica 24 novembre 2024, il Console della Repubblica Tunisina a Palermo, Mouhamed Ali Mahjoub, accompagnato dalla sua équipe consolare e dalla rappresentante della compagnia aerea Tunisair Express, ha incontrato la comunità tunisina residente in Sicilia presso il Centro Polifunzionale di viale Napoleone Colajanni a Ragusa.

Un dialogo per migliorare i servizi consolari

L’assemblea ha rappresentato un’importante occasione per ascoltare le necessità e le preoccupazioni della comunità tunisina in Sicilia, proponendo azioni concrete per migliorare i servizi consolari e amministrativi. Tra le priorità evidenziate: intensificazione delle comunicazioni con le autorità regionali e locali per la tutela dei diritti della comunità tunisina, promozione del sistema digitale “E-Consulat”, che permette di prenotare appuntamenti per accedere ai servizi consolari in modo rapido ed efficiente, sviluppo e digitalizzazione delle attività consolari, rendendo i servizi più accessibili e capillari.

Nuova rotta aerea Tunisia-Catania

Durante l’incontro è stata annunciata la nuova rotta aerea Tunisia-Catania, operata dalla compagnia Tunisair Express, che partirà dal 20 dicembre 2024. Il collegamento prevede due voli settimanali, il venerdì e la domenica, rispondendo alle richieste dei tour operator della Sicilia orientale per favorire il turismo verso la Tunisia, con soggiorni agevolati nei fine settimana.

La nuova rotta si aggiunge ai voli già operativi da Palermo tre volte a settimana (lunedì, giovedì e sabato). Inoltre, a partire dal programma estivo 2025, Tunisair Express rafforzerà il servizio Catania-Tunisia aggiungendo un volo settimanale il martedì.

Un passo avanti per la comunità e il turismo

L’incontro ha segnato un passo significativo nel rafforzamento dei legami tra la comunità tunisina e le autorità, favorendo il dialogo e migliorando l’accesso ai servizi. Contestualmente, la nuova rotta aerea rappresenta una strategia per consolidare il flusso turistico tra la Sicilia orientale e la Tunisia, offrendo nuove opportunità di connessione e scambio culturale.

