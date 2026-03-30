Ragusa inaugura la “Stazione di Posta”: un nuovo presidio per il contrasto alla povertà

È stata inaugurata questa mattina a Ragusa la “Stazione di Posta – Centro Servizi per il contrasto alla povertà”, il nuovo presidio sociale realizzato in via Gen. Armando Diaz 27. Un progetto che unisce rigenerazione urbana e inclusione sociale, restituendo alla comunità un immobile abbandonato – l’ex fabbrica del ghiaccio – trasformato oggi in un luogo di accoglienza e supporto per le persone più fragili.

Alla cerimonia ha preso parte anche il vescovo di Ragusa, Giuseppe La Placa, che ha benedetto i locali esprimendo un auspicio carico di significato: «Che questa casa si riempia del profumo dell’accoglienza, del rispetto, della prossimità e dell’attenzione verso le persone che utilizzeranno questi bellissimi spazi».

Un centro polifunzionale per l’emergenza sociale

La struttura offrirà una gamma completa di servizi essenziali: mensa, distribuzione di generi alimentari, docce, dormitorio, accoglienza e colloqui di valutazione. Le attività saranno coordinate dal Settore Servizi Sociali del Comune e gestite dalla Caritas Diocesana, grazie a un protocollo d’intesa con la Diocesi.

Il centro potrà accogliere fino a circa 400 persone a rotazione nell’arco di un anno, rappresentando un punto di riferimento stabile per chi vive situazioni di disagio.

Rigenerazione urbana e fondi PNRR

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Peppe Cassì, che ha sottolineato il duplice valore dell’intervento: da un lato la scelta strategica di recuperare spazi esistenti anziché espandere la città, dall’altro la capacità dell’amministrazione di intercettare e utilizzare efficacemente le risorse del PNRR.

«Un luogo bellissimo – ha evidenziato – perché chi è in difficoltà merita bellezza. Qui daremo risposte immediate a chi vive emergenze sociali». L’intervento, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito della Missione 5 del PNRR, ha comportato un investimento complessivo di circa 910 mila euro.

Un presidio di dignità e prossimità

Anche il presidente del Consiglio comunale, Fabrizio Ilardo, ha evidenziato il valore dell’opera, definendola «un nuovo presidio di accoglienza che rafforza la rete di solidarietà della città e mette al centro dignità e prossimità».

La “Stazione di Posta” non sarà soltanto un luogo dove ricevere assistenza immediata, ma uno spazio di ascolto e accompagnamento, pensato per favorire percorsi di autonomia e reinserimento sociale.

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