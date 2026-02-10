Ragusa in lutto per la scomparsa del pilota Giorgio Giummarra

Il mondo dell’automobilismo sportivo ragusano piange la scomparsa improvvisa di Giorgio Giummarra, pilota amatoriale molto conosciuto nell’ambiente delle competizioni automobilistiche locali. Aveva 50 anni.

Grande appassionato di corse sin da giovane, Giummarra aveva partecipato a numerose competizioni a livello semiprofessionistico, distinguendosi soprattutto nella cronoscalata dei Monti Iblei, la storica gara automobilistica che si svolge a Chiaramonte Gulfi.

Dieci anni di gare alla Monti Iblei

Per almeno un decennio Giorgio Giummarra aveva preso parte alla celebre salita iblea al volante della sua Citroën Saxo 1600 gruppo M, diventando un volto noto tra piloti, organizzatori e appassionati di motorsport.

Oltre alla cronoscalata, partecipava con entusiasmo anche a rally e slalom, coltivando una passione per i motori che rappresentava una parte fondamentale della sua vita. L’automobilismo era per lui anche una tradizione familiare: figlio d’arte, anche il padre aveva corso in passato.

Il ricordo degli amici e della comunità sportiva

Nella vita professionale Giorgio Giummarra lavorava come meccanico presso la Toyota di Ragusa, dove era stimato per la sua competenza e disponibilità.

La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità ragusana e il mondo delle corse automobilistiche locali, che si è stretto attorno alla famiglia in un momento di grande dolore.

Tra i primi ricordi, quello di Giovanni Filesi, per anni tra gli organizzatori della cronoscalata Monti Iblei:

“Una persona squisita, l’amico di tutti, è stato un dispiacere enorme averlo perso”.

Giorgio Giummarra viene ricordato da chi lo conosceva come una persona cordiale, generosa e sempre disponibile, capace di costruire rapporti di amicizia sinceri dentro e fuori dai circuiti di gara.

Alla sua famiglia giungano le più sincere condoglianze dalla redazione di RagusaOggi.

