Ragusa in lutto per Anna Maria Galfo: questo lunedì i funerali della dipendente comunale, moglie dell’ex consigliere Gianni Iurato

Ragusa è profondamente colpita dalla scomparsa di Anna Maria Galfo, 62 anni, dipendente comunale e moglie dell’ex consigliere comunale Gianni Iurato, venuta a mancare dopo mesi di lotta contro una forma particolarmente aggressiva di leucemia.

La donna aveva affrontato negli ultimi mesi un percorso di cure complesso e doloroso. Ricoverata in ospedale, si era sottoposta recentemente anche a un trapianto di midollo osseo, intervento che aveva acceso nuove speranze. Tuttavia, il quadro clinico si è improvvisamente aggravato fino al tragico epilogo.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la città, che in queste ore si stringe attorno alla famiglia Iurato, molto conosciuta e stimata nella comunità ragusana. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza giunti da cittadini, colleghi e rappresentanti delle istituzioni.

Il marito Gianni Iurato, nelle scorse settimane, aveva anche lasciato il proprio incarico istituzionale proprio per poter seguire da vicino la moglie durante il difficile percorso di cura.

Anna Maria Galfo viene ricordata da chi l’ha conosciuta come una donna riservata, gentile e profondamente legata alla famiglia, composta dal marito e dai due figli. Per anni ha lavorato come dipendente del Comune di Ragusa, dove era apprezzata per la professionalità e per il rapporto umano con colleghi e cittadini.

Anche il sindaco Peppe Cassì ha voluto esprimere il cordoglio della città:

«Giornate tristi. Anna Maria, apprezzata dipendente comunale e moglie del benvoluto ex consigliere Gianni Iurato, è venuta a mancare. Una persona di grande dolcezza e dal grande sorriso».

In queste ore è stata allestita la camera ardente in chiesa, dove tanti stanno rendendo omaggio alla donna e manifestando affetto e vicinanza alla famiglia.

I funerali si terranno domani, lunedì 9 marzo, alle ore 15 nella chiesa di San Pio X a Ragusa.

La scomparsa di Anna Maria Galfo lascia un vuoto profondo non solo tra i suoi affetti più cari, ma anche nella comunità cittadina che in questi mesi aveva seguito con partecipazione e speranza il suo percorso di cura. Ragusa oggi si stringe attorno alla famiglia Iurato in un grande abbraccio di dolore e solidarietà. Le condoglianze da parte della redazione di Ragusaoggi.it

