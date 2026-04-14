Ragusa in festa: la signora Giorgia Massari spegne 100 candeline

Un traguardo straordinario celebrato con semplicità, affetto e tanta gioia. A Ragusa la signora Giorgia Massari ha festeggiato i suoi 100 anni circondata dall’amore dei familiari, con una tavola imbandita, tre torte e un clima di grande serenità.

Un momento speciale che si inserisce nel solco delle numerose storie di longevità che caratterizzano il territorio ragusano, sempre più spesso protagonista di celebrazioni dedicate a centenari e centenarie.

Una festa semplice ma ricca di emozione

La festa per il secolo di vita della signora Massari è stata all’insegna della semplicità: una bella tavola condivisa, sorrisi, ricordi e tanta gratitudine per una vita lunga e intensa. Tre torte a simboleggiare un traguardo importante, celebrato con il calore della famiglia e degli affetti più cari.

Un momento che racconta non solo una storia personale, ma anche il valore della comunità, capace di stringersi attorno ai suoi cittadini più longevi.

Gli auguri della città e del sindaco

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la visita del sindaco Giuseppe Cassì, che ha voluto portare personalmente gli auguri dell’intera città.

Un gesto simbolico ma sentito, che sottolinea l’importanza di celebrare chi raggiunge traguardi così importanti, diventando testimonianza vivente di storia, memoria e tradizioni.

Il “club” dei centenari ragusani continua a crescere

Con i suoi 100 anni, la signora Giorgia Massari entra ufficialmente nel “club” delle centenarie ragusane, sempre più numeroso. Un dato che conferma la qualità della vita e il forte legame sociale che caratterizzano il territorio.

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