Ragusa ha un nuovo giardino. Inaugurato nell’ex Scalo Merci su cui si sta ancora intervenendo per la completa riqualificazione

Un nuovo polmone verde nel cuore della città. Inaugurato stamani il nuovo giardino dell’ex Scalo Merci, un’area completamente trasformata che segna un significativo passo avanti nel progetto di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione comunale. Questo evento rappresenta un’importante tappa nel più ampio programma di sviluppo della metropolitana di superficie, mirato a migliorare la mobilità e la vivibilità della città.

L’ex Scalo Merci, un tempo caratterizzato da cemento, pietrisco e ferro, ha subito una radicale metamorfosi. Ora, al posto di quella che era un’area brulla e inospitale, sorge un rigoglioso giardino che si estende nel cuore della città, diventando un nuovo punto di riferimento per i cittadini e i visitatori.

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato l’importanza storica del luogo, evidenziando come un binario e l’antica palazzona ferroviaria siano stati conservati come testimonianze del passato. Quest’ultima diventerà uno spazio commerciale disponibile per attività private tramite un bando già pubblicato. “Cemento, pietrisco e ferro hanno lasciato spazio al verde,” ha dichiarato Cassì. “Un nuovo polmone verde che unisce quartieri finora separati e lo fa con carrubi, ulivi, lecci, washingtonie, jacarande, ligustro, laergestroemia, come da progetto finanziato dal Ministero della Transizione ecologica nell’ambito del ‘Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano’.”

Il giardino, che sarà curato per l’aspetto della manutenzione dalla Despar Sicilia, include attrezzature per il fitness donate da un’altra azienda privata e sarà interamente videosorvegliato. “Venite qui a prendere il sole di giorno (in attesa che gli alberi crescano ancora un po’) o il fresco alla sera, venite qui per una passeggiata o per allenarvi. Il giardino è aperto tutti i giorni, dalle 9.00 alle 21.00,” ha invitato il sindaco.

L’assessore ai lavori pubblici, Gianni Giuffrida, ha enfatizzato come questo nuovo parco urbano rappresenti il primo tassello di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana. “Un nuovo parco urbano in centro storico, il primo importante tassello del progetto di rigenerazione urbana che, in linea con le visioni di sostenibilità ambientale, rilancerà il nostro centro storico superiore, arricchendolo di funzioni, servizi e aree di socializzazione,” ha affermato Giuffrida.

L’inaugurazione del Giardino dell’ex Scalo Merci è stata accolta con entusiasmo dai cittadini, che ora possono godere di un nuovo spazio verde per il relax, l’attività fisica e la socializzazione. Questo progetto non solo migliora l’estetica urbana, ma contribuisce anche alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita a Ragusa, segnando un passo significativo verso un futuro più verde e più vivibile per la città.

