Ragusa guarda a Oriente: l’ambasciata del Giappone in visita istituzionale in città

Venerdì 13 marzo Ragusa ospiterà una significativa visita istituzionale dedicata alla promozione dei rapporti culturali tra Italia e Giappone.

Il Primo Segretario dell’Ambasciata del Giappone in Italia, Masahiro Nakade, accompagnato dal funzionario dell’Ufficio Cultura e Stampa Hiroshi Kubo, visiterà la realtà ragusana promossa dal dott. Maurizio Lo Giudice, da anni impegnato nella valorizzazione e diffusione della cultura giapponese nel territorio.

Direttore del Centro Mondadori di Ragusa, Lo Giudice ha promosso negli anni corsi di cultura giapponese, workshop e conferenze dedicate al Giappone. È inoltre consigliere fondatore e delegato per il Sud dell’Associazione Mnemosyne e, dal 2023, collabora all’organizzazione di mostre ed eventi culturali, curando anche prestiti di opere d’arte. Ricopre infine il ruolo di segretario del Museo d’Arte Orientale Mazzocchi, per il quale ha seguito gli aspetti burocratici e l’inventario delle opere.

La giornata si aprirà con una visita a Donnalucata, presso l’Istituto Comprensivo “Elio Vittorini”, dove le insegnanti Laura Gurrieri e Daniela Di Natale collaborano da tempo a progetti di approfondimento, studio e divulgazione dedicati alla cultura giapponese. L’incontro con gli studenti rappresenterà un momento di grande valore educativo e simbolico, volto a favorire il dialogo tra le due culture.

Nel corso della mattinata sarà inoltre presentato uno spazio dedicato alla cultura giapponese all’interno della Libreria Mondadori di Ragusa, centro operativo delle passate e future iniziative culturali. Lo spazio, gestito dal dott. Maurizio Lo Giudice, testimonia il crescente interesse del territorio verso il patrimonio culturale giapponese.

A seguire è previsto un pranzo istituzionale con le autorità locali, occasione di confronto sui temi della cooperazione culturale e sulle prospettive di collaborazione tra le istituzioni.

Nel pomeriggio la delegazione si trasferirà a Ragusa Ibla per una visita del centro storico e di Palazzo La Rocca, destinato ad accogliere un futuro spazio museale dedicato all’arte e alla cultura orientale. Il progetto, attualmente in fase di sviluppo, nasce in collaborazione con il Museo d’Arte Orientale Mazzocchi di Brescia e con il suo direttore, prof. Paolo Linetti, con l’obiettivo di creare a Ragusa un nuovo punto di riferimento culturale aperto al dialogo internazionale.

[image: image.png]



