Ragusa, “Festacrante in Centro” chiude con “Parole in chiave”: reading in musica in piazza Poste

Dopo mesi di appuntamenti che hanno trasformato il cuore della città in un palcoscenico a cielo aperto, la terza edizione di “Festacrante in Centro” si prepara al gran finale.

Sabato 4 ottobre, alle 18.30, in piazza Poste a Ragusa, il sipario calerà con “Parole in chiave”, un suggestivo reading in musica che intreccerà letteratura e note dal vivo.

Massimo Leggio e Marco Cascone protagonisti

La voce e la sensibilità interpretativa di Massimo Leggio, attore e regista tra i più apprezzati, incontreranno il pianoforte del maestro Marco Cascone, capace di dare ritmo ed emozione a ogni parola. Sarà un viaggio tra poesia, musica e suggestioni, un ultimo appuntamento che promette di regalare emozioni intense al pubblico.

Un centro storico trasformato in palcoscenico

La manifestazione, promossa dal centro commerciale naturale “I Tre Ponti”, ha portato per settimane concerti, spettacoli e incontri nelle piazze e nelle vie del centro storico, attirando famiglie, giovani, residenti e turisti. Un pubblico eterogeneo che ha accolto con entusiasmo un progetto capace di restituire vita, cultura e socialità al cuore della città.

Le parole del presidente Guastella

«Il successo della manifestazione – commenta Elio Guastella, presidente del Ccn “I Tre Ponti” – è la testimonianza di quanto Ragusa abbia sete di cultura e socialità. Ogni appuntamento è stato una festa condivisa, un momento in cui il centro ha mostrato tutta la sua bellezza e capacità di accoglienza».

Un’edizione di successo

Con “Parole in chiave” si chiude una terza edizione intensa e partecipata, capace di unire intrattenimento e cultura, leggerezza e profondità, musica e parole, nel segno di una visione chiara: un centro storico vivo, pulsante e condiviso. Ingresso libero, senza prenotazione.

