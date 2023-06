Tornano gli appuntamenti di Festacrante in via Roma per vivere il centro storico

“Festacrante in Via Roma” è ormai diventato un appuntamento imperdibile per chi si trova a Ragusa. La rassegna artistico-culturale organizzata dal comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma” regala momenti di allegria e svago attraverso una serie di appuntamenti vari e coinvolgenti che permettono di scoprire la città in maniera originale e creativa.

La centralissima via Roma, che grazie alla volontà dei commercianti riuniti nel comitato spontaneo si è trasformata in un vivace crogiolo di arte e cultura, è l’inedito palcoscenico dei venerdì in centro. In queste serate estive, la via si anima di spettacoli e show di altissima qualità che regalano freschezza e brio, coinvolgendo residenti e turisti.

Il 30 giugno alle ore 19 sarà la volta del “Quartetto Imperfetto”, un gruppo di artiste talentuose che interpreteranno le più belle cover italiane e straniere dagli anni ’60 ad oggi, per un vero e proprio viaggio musicale. Anche il mese di luglio promette di divertire chi vorrà trascorrere le serate in centro in compagnia di “Festacrante in via Roma”. Ogni venerdì, dalle ore 19, il centro storico risuonerà di musica e di allegria, grazie a una serie di spettacoli e show che inviteranno tutti a condividere la bellezza di vivere la città insieme.

Il programma di luglio prevede lo street show “Vualà” con Antonio Carnemolla il 7 luglio, la band “Hottanta” il 14 luglio, Daniele Ricca e Marco Cascone il 21 luglio e il concerto di Guglielmo Tasca, con la partecipazione di Vincent Migliorisi, il 28 luglio. Ritmi coinvolgenti e sound morbido per uno degli appuntamenti più appassionanti del festival.

Grazie all’impegno del comitato spontaneo “Le botteghe di via Roma” e all’entusiasmo degli artisti coinvolti, “Festacrante in Via Roma” è diventato un punto di riferimento per trascorrere in maniera diversa i venerdì sera, momenti di conviviale divertimento che uniscono ragusani e turisti, piccoli e grandi spettatori di una città che vuole e deve essere vissuta con allegria, partecipazione e tanta voglia di divertirsi con una offerta di qualità.

Dopo gli appuntamenti di luglio, il festival riprenderà il 8 settembre e si concluderà il 20 ottobre. Gli spettacoli sono gratuiti e sarà possibile trovare posti a sedere forniti dagli organizzatori. L’intera rassegna artistico-culturale ha il patrocinio del Comune di Ragusa.

