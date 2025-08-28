Ragusa, festa per i 50 anni dal diploma della Quinta C del Liceo Scientifico Fermi

Un incontro carico di emozioni e ricordi quello che si è svolto presso l’abitazione di Maurizio Voi, in occasione del cinquantenario del diploma della Classe Quinta C del Liceo Scientifico Enrico Fermi di Ragusa.

La serata è stata arricchita dalla musica di Salvo Valvo, anch’egli ex studente della Quinta C, che con la sua band ha fatto rivivere l’atmosfera degli anni ’80 eseguendo alcuni dei brani più amati di quel decennio.

A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza della professoressa Liliana Lo Presti, docente di matematica nel biennio, che ha voluto condividere con i suoi ex studenti questo importante traguardo. Emozionante anche la partecipazione telefonica del professor Tumino, insegnante di matematica al quarto anno, che ha salutato e ricordato insieme agli ex alunni momenti significativi di quel percorso di studi.

Un anniversario che non è stato solo occasione di festa, ma anche momento di riflessione sul valore dell’amicizia, della memoria e del legame indissolubile tra studenti e docenti, capace di resistere al passare del tempo.

