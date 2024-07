Ragusa: è morto il professor Massimo Giovannini, grande uomo di sport

Con il suo modo garbato ed elegante è morto all’improvviso in punta di piedi Massimo Giovannini è stato insegnante di educazione fisica al Liceo Carducci di Comiso per molti anni, prima di trasferirsi a Ragusa. Negli anni ’90 ha allenato per alcuni anni l’Ardens di Comiso. Aveva 64 anni e purtroppo un brutto male se l’è portato via.

Massimo Giovannini è stato un uomo, genitore, marito, professore e uomo di sport. Alla moglie Patricia Guastella ai figli Andrea e Luca, le più sentite e affettuose condoglianze da parte della redazione di RagusaOggi. I funerali si svolgeranno venerdì 19 luglio alle ore 15.30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue a Ragusa.

© Riproduzione riservata