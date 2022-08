Ragusa e l’indifferenziato: venerdì sarà ritirato solo a Ibla, Marina e strutture

Venerdì 19 agosto il servizio di raccolta del rifiuto secco-indifferenziato sarà svolto esclusivamente a Ragusa Ibla, Marina di Ragusa e per le strutture ricettive, ristorative e sanitarie del resto della città. Si invitano pertanto le restanti utenze a non esporre i relativi mastelli.



Lunedì 22 agosto non sarà inoltre possibile effettuare il secondo passaggio di raccolta del rifiuto indifferenziato per Marina di Ragusa.



Un disservizio che continua, che certamente non è nato a Ragusa ma che adesso non si riesce quasi più a gestire e la cosa tragica e che non si intravede nessuna soluzione all’orizzonte.

