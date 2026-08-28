Ragusa e la festa di San Giovanni Battista, patrono della diocesi: il clou il 29 agosto

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Festa di San Giovanni Battista a Ragusa. È la festa solenne del patrono della diocesi e della città di Ragusa. I festeggiamenti sono andati avanti per tutta la settimana.

Mercoledì scorso è stata celebrata la mesa per i giovani, presieduta da don Vincenzo Guastella, responsabile diocesano della pastorale giovanile. Per ciò che riguarda la festa esterna si è iniziato giovedì con la processione del simulacro di San Giovanni battista e dell’Arca Santa rispettivamente verso la chiesa del Sacro Cuore, dove ha sostato il simulacro e verso la chiesa del Beato Clemente Marchisio, dove si è fermata l’Arca Santa.

L’indomani, 28 agosto, il simulacro del Battista è uscito dal Sacro Cuore per tornare verso la Cattedrale, con sosta alla caserma dei vigili del fuoco e la chiesa del Beato Clemente, da dove è usicta l’Arca Santa che ha ripreso il suo cammino verso la Cattedrale.

La sera, in Cattedrale, il vescovo, Giuseppe La Placa, ha presieduto di Primi Vespri.

Sabato, 29 agosto, il clou della festa, con la Cattedrale che sarà aperta per i fedeli ininterrottamente dalle 6 del mattino fino a mezzanotte. Le messe saranno celebrate ogni ora a partire dalle 7. Alle 1130, la celebrazione sarà presieduta dal vescovo La Placa, alle 17,30 a presiedere la celebrazione sarà monsignor Giombattista Diquattro, Nunzio apostolico in Brasile.

La processione per le vie del centro storico avrà inizio alle 18,30. Alla sera, al rientro in Cattedrale, è previsto il saluto ai fedeli del vescovo e l’atto di affidamento della città a San Giovanni battista

La festa prevede anche alcune manifestazioni collaterali con alcuni spettacoli serale. Il 28 agosto, vigilia della festa, si è svolto il concerto di Povia. Dal 25 agosto al 30 novembre si tiene la tradizionale Fiera di San Giovanni, in via Roma e nelle stradine limitrofe.

La sera del 29 agosto, al rientro della processione, sarà possibile seguire uno spettacolo di videomapping a cura di Elisa Nieli, di Palazzolo Acreide. A conclusione, i fuochi pirotecnici.

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