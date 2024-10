Quattro catanesi venuti a Ragusa per rubare, foglio di via da Polizia

Quattro uomini, originari di Catania e noti alle forze dell’ordine, non potranno fare ritorno a Ragusa e nelle sue frazioni per i prossimi quattro anni. La decisione arriva dopo che, durante un controllo notturno delle forze di polizia, sono stati sorpresi a bordo di un’auto a noleggio in possesso di strumenti atti allo scasso.

L’operazione è scattata nel cuore della notte, quando una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ragusa ha intercettato il veicolo sospetto. Alla vista della volante, il conducente ha tentato una fuga accelerando, ma è stato rapidamente fermato dagli agenti. A seguito dell’identificazione, è emerso che i quattro uomini avevano precedenti penali e che due di loro erano già sottoposti a misure cautelari.

La perquisizione del veicolo ha rivelato strumenti sofisticati e chiaramente destinati allo scasso: chiavi modificate, dispositivi per l’avvio d’emergenza dei veicoli e scanner per la lettura delle centraline di varie marche automobilistiche. Tutti gli oggetti, occultati all’interno dell’auto, sono stati sequestrati.

La Divisione Polizia Anticrimine ha emesso nei loro confronti un Foglio di Via Obbligatorio, ai sensi dell’articolo 2 del D.Lgs. n.159/2011, vietando loro di ritornare a Ragusa e dintorni per i prossimi quattro anni. Questa misura intende tutelare il territorio ragusano da attività criminali, e rappresenta un segnale forte da parte delle autorità nel contrastare atti di microcriminalità connessi a trasferte mirate.

L’episodio evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nel preservare la sicurezza della comunità e nel monitorare costantemente il territorio per prevenire reati. La pronta risposta delle pattuglie conferma l’efficacia dei controlli notturni come deterrente contro possibili infiltrazioni criminali.

© Riproduzione riservata