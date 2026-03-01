Ragusa corsaro a Milazzo. Batte i mamertini ed esce dalla zona play out

Per la prima volta dall’inizio del campionato il Ragusa è fuori dalla zona pericolo. Batte fuori casa il Milazzo e sale a quota 27, al 12° posto, lasciandosi alle spalle sei squadre, due che dovrebbero retrocedere direttamente (Castrum Favara e Paternò le maggiori indiziate) e altre quattro che dovrebbero disputare i play out.

Il gol che vale la partita è stato realizzato a tempo ormai scaduto, al 50’ del secondo tempo da Golfo. Un gol pesantissimo, che testimonia il buono stato di salute della squadra, ma soprattutto la sua capacità di sapere tenere alto il ritmo della partita anche nei minuti finali.

La caparbietà e la determinazione sono stati premiati e dopo due successi consecutivi, il Ragusa si trova ora in una posizione di classifica migliore.

Al Marco Salmeri poche squadre sono riuscite a fare risultato. Il Ragusa c’è riuscito nonostante abbia giocato buona parte della gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Forti al 35’, per un doppio cartellino giallo. Tra i migliori in campi il portiere Esposito, protagonista di alcuni interventi decisivi sui piedi degli attaccanti mamertini che hanno permesso di salvare la propria porta e di permettere poi a Golfo di realizzare il gol che vale tre punti pesantissimi.

