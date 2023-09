Ragusa: continuava a perseguitare una donna fino a piombarle in casa salendo dalla grondaia. Arrestato

E’ stato arrestato un cittadino marocchino di 22 anni, da anni residente in provincia, per aver violato il divieto di avvicinamento ad una donna italiana che da più di 4 mesi, in più occasioni, aveva perseguitato, molestato e aggredito.

LE AGGRESSIONI

I fatti risalgono al 10 settembre scorso: l’uomo si è arrampicato lungo la grondaia dell’abitazione della donna e, piombato in casa, l’aveva aggredita verbalmente e fisicamente. Per fortuna, la donna è riuscita a chiedere aiuto tramite cellulare. I carabinieri hanno sorpreso l’uomo ancora in casa e per questo lo hanno arrestato in flagranza di reato. La donna, una volta tranquillizzata, è stata accompagnata presso l’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa, dove è stata affidata alle cure dei sanitari. L’Autorità Giudiziaria ha quindi disposto che venisse associato alla Casa Circondariale di Ragusa, dove permane tutt’ora in attesa della convalida dell’arresto.