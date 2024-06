Ragusa “Città ad impatto positivo della Sicilia”: consegnato un mezzo per le persone con disabilità

Il progetto “Città ad Impatto Positivo della Sicilia” ha visto Ragusa impegnarsi attivamente a favore delle persone più fragili della comunità. Venerdì scorso, durante una cerimonia presso il Centro Educativo Alzheimer (CEA), è stato consegnato un veicolo Doblò XL dotato di pedana elettrica per il trasporto di persone con disabilità motorie. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti del Comune di Ragusa, della Cooperativa Sociale D&D, di PMG Società Benefit per l’Impatto Positivo e delle imprese private che hanno sostenuto il progetto.

Il progetto

Il progetto continuerà a settembre con un percorso formativo dedicato a studentesse e studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Fabio Besta di Ragusa. I giovani parteciperanno a una sessione formativa sull’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per conoscere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Questa formazione mira a sviluppare una consapevolezza critica su questioni globali come la povertà, l’uguaglianza di genere, l’energia pulita e l’azione climatica. L’obiettivo è quello di trasformare le studentesse e gli studenti in cittadini responsabili e ad impatto positivo.

