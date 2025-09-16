Ragusa celebra San Francesco d’Assisi: 150 anni della chiesa ai Cappuccini

A Ragusa sono iniziati i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e punto di riferimento spirituale per l’intero quartiere Cappuccini. Quest’anno la ricorrenza assume un significato particolare: cadono infatti i 150 anni dal completamento della chiesa di San Francesco d’Assisi in piazza Cappuccini, cuore della comunità parrocchiale.

Il programma religioso, che si apre domani e proseguirà fino a domenica 5 ottobre, sarà arricchito da eventi liturgici e momenti di riflessione, ai quali si affiancheranno iniziative di aggregazione e di richiamo per fedeli e cittadini.

Il programma religioso: Rosario, Messa e catechesi

Domani, in occasione della festa dell’impressione delle Stimmate, i fedeli vivranno un intenso momento di devozione.

Ore 18.00: recita del Rosario e della coroncina a San Francesco d’Assisi

A seguire: discesa del simulacro di San Francesco e posizionamento sull’altare maggiore

Ore 18.30: celebrazione della Santa Messa presieduta da don Alessio Leggio, giovane sacerdote da poco ordinato

Ore 19.30: catechesi dal titolo “L’impresso dall’amore di Dio”, guidata dallo stesso don Leggio

La liturgia sarà animata dalla comunità parrocchiale, a conferma del legame profondo che unisce la chiesa e i suoi fedeli.

La festa esterna il 5 ottobre

Il parroco don Nicola Iudica ha ricordato che la festa esterna in onore di San Francesco d’Assisi è fissata per domenica 5 ottobre 2025. Sarà un momento molto atteso non solo per la parrocchia, ma per tutto il quartiere Cappuccini e per la città di Ragusa, chiamata a vivere con fede e partecipazione questa importante ricorrenza.

Le celebrazioni del 2025 diventano dunque un’occasione speciale per riscoprire la devozione al Santo di Assisi e per celebrare i 150 anni della chiesa parrocchiale, un luogo di culto che continua a essere punto di riferimento religioso e sociale per la comunità ragusana.

