Ragusa celebra San Francesco d’Assisi: 150 anni della chiesa ai Cappuccini
16 Set 2025 10:44
A Ragusa sono iniziati i solenni festeggiamenti in onore di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e punto di riferimento spirituale per l’intero quartiere Cappuccini. Quest’anno la ricorrenza assume un significato particolare: cadono infatti i 150 anni dal completamento della chiesa di San Francesco d’Assisi in piazza Cappuccini, cuore della comunità parrocchiale.
Il programma religioso, che si apre domani e proseguirà fino a domenica 5 ottobre, sarà arricchito da eventi liturgici e momenti di riflessione, ai quali si affiancheranno iniziative di aggregazione e di richiamo per fedeli e cittadini.
Il programma religioso: Rosario, Messa e catechesi
Domani, in occasione della festa dell’impressione delle Stimmate, i fedeli vivranno un intenso momento di devozione.
Ore 18.00: recita del Rosario e della coroncina a San Francesco d’Assisi
A seguire: discesa del simulacro di San Francesco e posizionamento sull’altare maggiore
Ore 18.30: celebrazione della Santa Messa presieduta da don Alessio Leggio, giovane sacerdote da poco ordinato
Ore 19.30: catechesi dal titolo “L’impresso dall’amore di Dio”, guidata dallo stesso don Leggio
La liturgia sarà animata dalla comunità parrocchiale, a conferma del legame profondo che unisce la chiesa e i suoi fedeli.
La festa esterna il 5 ottobre
Il parroco don Nicola Iudica ha ricordato che la festa esterna in onore di San Francesco d’Assisi è fissata per domenica 5 ottobre 2025. Sarà un momento molto atteso non solo per la parrocchia, ma per tutto il quartiere Cappuccini e per la città di Ragusa, chiamata a vivere con fede e partecipazione questa importante ricorrenza.
Le celebrazioni del 2025 diventano dunque un’occasione speciale per riscoprire la devozione al Santo di Assisi e per celebrare i 150 anni della chiesa parrocchiale, un luogo di culto che continua a essere punto di riferimento religioso e sociale per la comunità ragusana.
