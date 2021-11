Ragusa-Catania, on. Dipasquale: “Chiesto a Musumeci impegno per nuovi incontri di verifica sull’opera”

“Sulla Ragusa-Catania ho chiesto al presidente Musumeci di continuare a monitorare la situazione, tutti insieme, con incontri programmati per seguire l’iter passo per passo. Prossimo appuntamento a metà dicembre in occasione dell’approvazione del progetto esecutivo”. Questo quanto chiesto dall’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS, al Governatore di Sicilia durante l’incontro di verifica sullo stato dell’arte per la realizzazione della Ragusa-Catania, svoltosi questa mattina al Comune di Ragusa.

“Dell’autostrada Ragusa-Catania si parla da molto tempo – ha detto Dipasquale durante l’incontro – e il risultato che stiamo per raggiungere, cioè l’approvazione del progetto esecutivo entro la prima metà di dicembre 2021, è frutto del lavoro di tutti, a tutti i livelli, perché negli ultimi cinque o sei anni si è lavorato tantissimo per dare una concreta accelerazione all’opera. Bisogna riconoscere che essere partiti dal progetto di finanza ha permesso, negli ultimi due anni, con una straordinaria convergenza di energie, di avere una buona parte del lavoro già pronto e giudicato dallo Stato sufficientemente buono da essere recepito in toto così da trasformarlo in un’opera interamente finanziata da fondi pubblici. Ora chiedo al presidente Musumeci, commissario straordinario dell’opera, di non perdere occasione per informare costantemente i cittadini e i rappresentanti istituzionali del territorio sui progressi dell’iter, programmando nuovi incontri per ogni nuovo passo in avanti”.

“Stiamo parlando di un’arteria a caratteristiche autostradali – ha aggiunto – che permetterà alla provincia di Ragusa di tirarsi fuori dall’isolamento quasi forzato cui è stata relegata per troppo tempo e potrà dare nuovi impulsi per favorire il completamento della rete di infrastrutture presenti sul territorio. È un argomento nel quale non esistono colori e posizioni politiche, ma solo l’impegno per il territorio”.