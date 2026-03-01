Ragusa-Catania bloccata: ecco come evitare il caos per l’ordigno bellico. La mappa dei percorsi alternativi in tempo reale

RAGUSA – Attenzione agli automobilisti in partenza questa mattina. Se avete in programma di percorrere la Strada Statale 514 “di Chiaramonte” (la Ragusa-Catania) nelle prossime ore, prestate molta attenzione: la strada sarà interdetta al traffico in un tratto cruciale per consentire le operazioni di bonifica e brillamento di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

GLI ORARI DELLA CHIUSURA

L’ordinanza emessa dall’ANAS, in accordo con la Polizia Stradale e la Prefettura, è perentoria. La circolazione sarà completamente bloccata dalle ore 07:00 alle ore 12:00 di oggi, domenica 1 marzo. Il tratto interessato va dal km 0+00 al km 11+900, proprio in un’area interessata dai recenti lavori di ammodernamento dell’arteria, dove l’ordigno è stato rinvenuto nei giorni scorsi.

I PERCORSI ALTERNATIVI CONSIGLIATI

Per evitare di restare imbottigliati e garantire la sicurezza delle operazioni, sono stati individuati percorsi alternativi che permetteranno di deviare il traffico senza troppi disagi.

Per chi viaggia tra Ragusa e Catania: Il traffico verrà deviato sulla SP7 (direzione Comiso/Chiaramonte) e successivamente reindirizzato sulla SS 115 (Sud Occidentale Sicula).

Il traffico verrà deviato sulla (direzione Comiso/Chiaramonte) e successivamente reindirizzato sulla (Sud Occidentale Sicula). Itinerario suggerito: Al km 12 della SS 514, imboccate l’uscita per Chiaramonte Gulfi – Comiso. Proseguite sulla SP7 per circa 3,5 km, poi immettetevi sulla strada comunale (via Leonardo Sciascia) e seguite la segnaletica provvisoria che vi riporterà verso la SS 115 in direzione Ragusa o Siracusa/Modica, a seconda della vostra destinazione finale.

MASSIMA PRUDENZA

Le operazioni saranno coordinate dalle forze dell’ordine e dal personale tecnico dell’ANAS. Si raccomanda agli automobilisti di non tentare percorsi improvvisati attraverso stradine interpoderali non segnalate, per non intralciare i mezzi di soccorso e le squadre di bonifica.

Sebbene la chiusura sia programmata e limitata alla sola fascia mattutina, si consiglia di partire con anticipo o, se possibile, di rimandare gli spostamenti non urgenti alle ore pomeridiane, quando la circolazione sulla Ragusa-Catania tornerà alla normalità.

Articolo in aggiornamento: segui la nostra pagina per eventuali riaperture anticipate. foto di repertorio

NON SOLO SMINAMENTO: C’È L’ACCORDO SUI LAVORI

L’ordigno è stato trovato proprio mentre arrivano buone notizie sul fronte dei cantieri. Nelle ultime 48 ore è stata firmata in Prefettura la svolta per il Lotto 3: la CMC ha raggiunto un accordo per riassumere tutti gli operai e pagare gli stipendi arretrati. La bonifica di oggi è, di fatto, il passaggio necessario per far ripartire le ruspe a pieno regime da lunedì.

