L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Ragusa-Catania, Anas vara il 5° cavalcavia: chiusure notturne sulla SS 514 nel weekend
25 Nov 2025 16:45
Proseguono a ritmo sostenuto i lavori lungo il Lotto 2 dell’itinerario “Ragusa-Catania”, nel territorio di Licodia Eubea. Nel fine settimana Anas eseguirà il varo del 5° cavalcavia, uno dei sette previsti nel progetto complessivo, con interventi programmati in orario notturno per ridurre l’impatto sulla circolazione.
Un impalcato metallico da 42,5 metri per la nuova Ragusana
L’opera verrà posizionata al km 22,500 della strada statale 514 “Di Chiaramonte”.
Si tratta di un impalcato metallico di 42,50 metri di luce, con appoggio anche su pila centrale in calcestruzzo armato, destinato a collegare le due future carreggiate della nuova “Ragusana”.
Il varo consentirà di procedere con una delle strutture più significative dell’intero lotto, in vista della realizzazione definitiva dell’asse viario che collegherà in modo più efficiente il sud-est siciliano.
Chiusure notturne della SS 514: il programma
Per consentire le operazioni in sicurezza, la SS 514 sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra i km 18,600 e 26,900, secondo il seguente calendario. Prima fase: dalle 18:00 del 29 novembre alle 6:00 del 30 novembre, Seconda fase: dalle 18:00 del 30 novembre alle 6:00 del 1° dicembre.
Durante le ore di chiusura, il traffico verrà deviato su percorsi alternativi già individuati.
Viabilità alternativa: ecco i percorsi
Gli automobilisti provenienti da Ragusa in direzione Catania dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo Dicchiara (km 18 della SS 514).
Il transito sarà reindirizzato: sulla strada provinciale 38 III, sulla strada comunale “Dicchiara”, con rientro allo svincolo Sciri–Licodia.
La deviazione consentirà di mantenere la circolazione attiva durante le fasi di varo.
Le operazioni verranno eseguite in orario notturno, scelta che mira a ridurre al minimo i disagi per pendolari, residenti e mezzi commerciali.
© Riproduzione riservata