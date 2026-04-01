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Ragusa cambia abitudini: cala la spesa per auto, cresce quella per tecnologia
01 Apr 2026 10:07
Nel 2025 la provincia di Ragusa mostra segnali contrastanti nel mercato dei beni durevoli, confermando una sostanziale tenuta ma evidenziando al tempo stesso un rallentamento nei settori chiave legati alla mobilità. È quanto emerge dall’Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, che fotografa una Sicilia complessivamente resiliente ma ancora prudente nei consumi.
A Ragusa la spesa complessiva si attesta a 275,7 milioni di euro, in lieve calo dello 0,8%. Un dato che riflette un equilibrio fragile tra contrazione in alcuni comparti tradizionali e segnali di crescita nei settori più innovativi.
Auto e moto in calo, pesa la prudenza delle famiglie
Il comparto della mobilità continua a rappresentare uno dei principali punti deboli. Le auto nuove si fermano a 55,7 milioni di euro, segnando una diminuzione del 3,5%, mentre le auto usate, pari a 81,2 milioni, registrano un leggero calo dello 0,3%, interrompendo il trend positivo osservato in altre province siciliane.
Ancora più marcata la flessione dei motoveicoli, che scendono a 14,2 milioni di euro con un calo del 7,8%. Un dato che evidenzia una minore propensione alla spesa per i mezzi di trasporto, probabilmente legata all’incertezza economica e alla necessità di contenere i costi familiari.
Casa: elettrodomestici in crescita, mobili in calo
Sul fronte dei beni per la casa, il quadro appare più articolato. Gli elettrodomestici raggiungono i 24,2 milioni di euro, con una crescita del 3,7%, confermandosi tra i comparti più dinamici grazie anche agli incentivi e all’innovazione tecnologica.
Diversa la situazione per l’elettronica di consumo, che si attesta a 6 milioni di euro e registra un calo del 2%, e per i mobili, che con 57,7 milioni di euro segnano una flessione dell’1,4%. Si tratta di segnali che indicano una maggiore selettività nelle spese, con le famiglie orientate verso acquisti considerati più necessari.
Boom tecnologia: Ragusa tra le migliori in Sicilia
Il dato più significativo arriva però dai comparti tecnologici. L’information technology cresce del 5,3%, raggiungendo 8,9 milioni di euro e segnando il miglior risultato tra le province siciliane. Un incremento che testimonia una rinnovata attenzione verso strumenti digitali e innovazione.
Anche la telefonia mostra una dinamica positiva, con un aumento del 3,3% e un valore complessivo di 27,8 milioni di euro, trainato dalla domanda di smartphone di fascia medio-alta.
Una provincia che resiste, ma cambia abitudini di consumo
Il quadro delineato dall’Osservatorio di Findomestic restituisce l’immagine di una provincia che, pur in un contesto di rallentamento generale, riesce a mantenere una certa stabilità grazie alla capacità di adattamento delle famiglie.
A fare la differenza è soprattutto il cambiamento nelle priorità di spesa. Se da un lato cala l’interesse per auto e motoveicoli, dall’altro cresce l’attenzione verso tecnologia ed elettrodomestici, considerati investimenti più utili nella vita quotidiana.
Ragusa, dunque, tiene sul fronte dei consumi ma cambia pelle, mostrando un’economia domestica sempre più attenta, selettiva e orientata al futuro.
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