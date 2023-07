Ragusa Calcio: Simone Brugaletta sarà il nuovo capitano

Simone Brugaletta è un giocatore di calcio esperto della Serie D. Ha giocato anche due stagioni nella Serie C, dal 2014 al 2016, con il Teramo. Nato a Modica e residente a Comiso, Brugaletta è cresciuto in una famiglia di calciatori e ha sempre avuto una passione per il calcio. È un difensore centrale di 180 centimetri di altezza.

Brugaletta ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Catania Calcio nella stagione 2011-2012. Suo padre, Tonino, gli ha consigliato di iniziare in quel modo per poter crescere al meglio nel mondo del calcio. Nel 2014, ha avuto l’opportunità di giocare nella Serie C con il Teramo, con cui è rimasto per due stagioni e ha anche vinto il campionato, guadagnando un’importante esperienza.

Dal 2016 ha iniziato la sua avventura nella Serie D, giocando prima per tre stagioni con il Gela, poi con il Chieti, il Città di Sant’Agata e, nella scorsa stagione, con l’Acireale. Durante la sua esperienza all’Acireale, ha avuto l’opportunità di conoscere il mister Ignoffo, che ora ritroverà a Ragusa con l’obiettivo di ottenere buoni risultati.

Per Brugaletta, giocare per una squadra della sua provincia è una novità. In passato aveva sempre evitato di farlo per diverse ragioni, ma questa volta ha accettato l’offerta del Ragusa Calcio 1949 dopo aver valutato il progetto e sapendo che l’obiettivo principale sarà garantire una salvezza tranquilla. Per lui si tratta di un vero e proprio debutto nel territorio in cui è nato.

L’Asd Ragusa Calcio 1949 ha scelto Brugaletta consapevolmente, in quanto mira a mettere insieme giocatori provenienti dalla provincia di Ragusa. La nuova dirigenza, sotto la guida tecnica dell’allenatore Ignoffo, ha posto questa sfida e il direttore generale, Alfredo Finocchiaro, ha ricevuto il mandato di migliorare rispetto alla stagione precedente, cercando di inserire nella squadra giocatori locali. Brugaletta, come giocatore di grande valore, è uno dei tasselli che dà inizio a questa nuova fase. La società ha deciso di affidargli anche la fascia di capitano per inviare un segnale chiaro in questo senso.