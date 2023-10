Ragusa Calcio sconfitto dal Canicattì

Il Ragusa Calcio non è riuscito a mantenere la continuità dopo l’ottimo risultato della partita di domenica scorsa in Campania. Nel turno infrasettimanale giocato ad Avola, il Ragusa è stato sconfitto dal Canicattì, che ha fatto il proprio dovere senza strafare, segnando due gol, uno per tempo, grazie a errori difensivi della squadra di Ragusa.

La partita doveva essere un’opportunità per il Ragusa di fare un altro passo avanti, ma è diventata un test problematico in cui sono emerse alcune lacune che il team tecnico deve affrontare rapidamente. La prossima partita contro il Locri si prospetta difficile, e la squadra dovrà migliorare per ottenere un risultato positivo.

Il Ragusa è andato subito sotto all’8′ a causa di un errore del portiere, e non è riuscito a reagire in modo efficace per gran parte della partita. Nel secondo tempo, nonostante ci si aspettasse una reazione aggressiva da parte dei padroni di casa, è stato il Canicattì a controllare facilmente il gioco e segnare il secondo gol al 23′. Nonostante alcuni cambi nella formazione, il Ragusa non è riuscito a cambiare l’andamento della partita.

La decisione della società di indire il silenzio stampa in vista della partita con il Locri sembra essere volta a preservare l’ambiente e concentrarsi al massimo su un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per la stagione.