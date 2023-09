Ragusa Calcio sconfitto da Akragas

La sconfitta subita dall’Asd Ragusa calcio 1949 è un duro colpo per la squadra, con un sapore di beffa. Nonostante abbiano costruito diverse occasioni, hanno subito un gol dall’unico tiro in porta dell’Avversario Akragas. Questa è stata la terza sconfitta su quattro partite per la squadra, nonostante abbiano cercato di migliorare le prestazioni.

Nella partita, l’Asd Ragusa calcio 1949 ha cercato di controllare il gioco, manovrando la palla e cercando di superare la difesa avversaria, ma non sono riusciti a segnare. Nel secondo tempo, sembrava che avessero segnato un gol con un colpo di testa di Magrì, ma è stato annullato per un fuorigioco segnalato dall’assistente arbitrale. In un momento di svario difensivo, Akragas è riuscita a segnare con uno stile di tiro sotto la traversa.

Ignoffo ha anche espresso la delusione della squadra per i risultati ottenuti finora e ha dichiarato che devono cercare di giocare in modo più “sporco” quando necessario, adattandosi alle situazioni di gioco. Ha sottolineato la necessità di diventare più cinici nel momento opportuno.