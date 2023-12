Ragusa: assegnati i locali della Casa delle Associazioni

Il sindaco Peppe Cassì e gli assessori Elvira Adamo e Catia Pasta hanno presenziato nel pomeriggio di ieri alla cerimonia di assegnazione degli spazi all’interno della Casa delle Associazioni in Piazza Carmine.

Il sindaco ha commentato l’importanza della Casa delle Associazioni, situata in una posizione centrale con una magnifica vista su Ibla, come risultato di un percorso che ha visto la riqualificazione del piano terra dell’ex convento del Carmine nel corso del precedente mandato. L’assegnazione degli spazi è avvenuta tramite un bando pubblico e ha coinvolto 9 associazioni selezionate: Amnesty International, Ente Nazionale Sordi, L’argent, Agedo, Libera, Alba Chiara, Familiari Alzhaimer, Associazione ex internati, Associazione Famiglie persone down.

L’IMPORTANZA DELLO SPIRITO ASSOCIATIVO

Il sindaco ha enfatizzato l’importanza dello spirito associativo, sottolineando che queste realtà avranno la possibilità di condividere lo spazio e collaborare per sviluppare nuovi progetti e iniziative. La Casa delle Associazioni è vista come un luogo in cui queste organizzazioni possono creare sinergie, essere una fonte di nuove idee e pratiche positive.

Inoltre, non è stato richiesto alcun pagamento d’affitto alle associazioni, ma piuttosto di continuare nel loro operato benefico e di contribuire alla rivitalizzazione di un’area importante del Centro, che si trova tra la Vallata Santa Domenica, Santa Maria delle Scale e Piazza San Giovanni, che ha un grande potenziale di sviluppo.

Il sindaco ha concluso ringraziando coloro che hanno contribuito in vario modo a rendere possibile la realizzazione di questo progetto.