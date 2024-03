Ragusa ancora una volta set per uno spot televisivo. Di intimo

Ragusa Ibla e Noto ancora una volta scelte come set per uno spot di un’ importante azienda italiana di biancheria intima per presentare la collezione lingerie estate 2024. Lo spot è stato girato tre le bellissime stanze di Palazzo Castelluccio, tra la Cattedrale e Palazzo Ducezio e la scalinata di via Fratelli Bandiera.

NEL VIDEO, ANCHE DUE DONNE DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Le scene sono state girate poco prima di Natale. Una curiosità: nello spot sono presenti anche due donne della provincia di Ragusa: Vincenza Occhipinti e Giada Ruggeri, attrice, che recita in diverse compagnie teatrali. Lo spot è stato lanciato sui social ieri e presto sarà visibile anche su tutti i canali delle tv nazionali.

