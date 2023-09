Ragusa, aggrediva continuamente la sorella. Divieto di avvicinamento per un 47enne

Continuava ad aggredire e a intimidire la sorella e per questo è stata emessa nei suoi confronti il divieto di avvicinamento alla persona offesa con l’ausilio del dispositivo elettronico.

I carabinieri di Ragusa hanno applicato la misura nei confronti di un uomo di 47 anni. L’uomo è stato coinvolto in alcune situazioni preoccupanti. La vittima, una donna di 51 anni, sua sorella, ha denunciato gli atti di intimidazione, violenza fisica e psicologica subiti.

LE INDAGINI

I Carabinieri hanno condotto un’indagine dettagliata in risposta alla denuncia della vittima. Durante questa attività investigativa, sono stati raccolti elementi di prova che hanno permesso di ricostruire la sequenza degli eventi e dimostrare la responsabilità del quarantasettenne per le violenze perpetrate contro la sorella.

Come risultato di queste indagini, l’uomo è stato denunciato alle autorità giudiziarie, e il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso il provvedimento restrittivo che impone al quarantasettenne il divieto di avvicinamento alla persona offesa e l’uso di un dispositivo di controllo elettronico per garantire il rispetto di questa misura.