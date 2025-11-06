Mattinata dedicata alla prevenzione negli uffici della Prefettura di Ragusa, dove una squadra sanitaria ha somministrato il vaccino antinfluenzale ai dipendenti degli enti locali. L’iniziativa, promossa in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale e sostenuta dal prefetto Giuseppe Ranieri, ha permesso a circa trenta lavoratori di ricevere la vaccinazione direttamente sul luogo di lavoro, a margine […]
Ragusa, aggredirono il medico di guardia per un futile diverbio: arrestati due fratelli
06 Nov 2025 11:13
Sono stati posti agli arresti domiciliari due fratelli ragusani, M.L., 38 anni, e A.L., 34 anni, destinatari di una misura restrittiva emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica.
I due sono gravemente indiziati di lesioni personali a pubblico ufficiale esercente la professione sanitaria e di danneggiamento di strutture sanitarie, reati commessi in concorso.
L’episodio risale allo scorso aprile, quando i due si erano recati nella notte presso la guardia medica di piazza Igea, a Ragusa, per far medicare una profonda ferita domestica riportata da uno di loro.
Il medico di guardia, dopo aver effettuato la prima medicazione d’urgenza, aveva invitato i fratelli a recarsi al Pronto Soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” per ulteriori accertamenti e per l’eventuale sutura della ferita. Un’indicazione di routine che, però, avrebbe scatenato la reazione violenta dei due uomini, contrari alla decisione del sanitario.
Dalle ricostruzioni investigative è emerso che i fratelli avrebbero insultato e aggredito fisicamente il medico, colpendolo al volto e devastando l’ambulatorio, rovesciando strumenti e materiali sanitari e rendendo inutilizzabili diversi presidi.
Subito dopo l’aggressione, il medico — ferito e sotto shock — aveva allertato i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa, che hanno immediatamente avviato le indagini. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e agli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, i militari sono riusciti a identificare i presunti responsabili.
Il medico, trasportato al Pronto Soccorso del Giovanni Paolo II, aveva riportato lesioni giudicate guaribili in diversi giorni. Al termine degli accertamenti, i due fratelli erano stati denunciati alla Procura di Ragusa, che — valutati i gravi indizi di colpevolezza e la pericolosità della condotta — ha richiesto e ottenuto dal G.I.P. l’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.
