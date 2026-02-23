Ragusa abbraccia Niscemi: consegnati gli aiuti della Protezione Civile dopo la frana

La solidarietà viaggia da Ragusa a Niscemi. Questa mattina la Protezione Civile comunale del capoluogo ibleo ha consegnato gli aiuti raccolti nei giorni scorsi a favore della cittadina nissena colpita dal movimento franoso che ha reso inagibili interi quartieri.

Studenti in prima linea, l’Istituto “F. Besta” base logistica della solidarietà

Determinante il contributo degli studenti e dell’Istituto Tecnico Commerciale e Aeronautico F. Besta, che ha messo a disposizione i propri locali come centro di raccolta per derrate alimentari e prodotti per la cura della persona. Un’iniziativa che ha trasformato la scuola in un presidio concreto di solidarietà, coinvolgendo giovani e docenti in un’azione collettiva di sostegno alle famiglie colpite dall’emergenza.

Il personale della Protezione Civile comunale ha provveduto al trasporto e alla consegna di una cospicua fornitura di beni di prima necessità. Tra i prodotti distribuiti figurano alimenti a lunga conservazione come pasta, riso, cereali, legumi, salumi, formaggi, carne e pesce in scatola, latte, biscotti, sughi, olio, zucchero, miele, caffè e acqua, oltre ad alimenti per l’infanzia. Consegnati anche articoli per l’igiene personale e domestica, tra cui saponi, shampoo, dentifrici, salviette, stoviglie monouso e prodotti per la pulizia quotidiana.

Iacono: “Ragusa vicina a una comunità ferita ma viva”

A guidare la delegazione è stato l’assessore alla Protezione Civile del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, che ha voluto essere presente personalmente alla consegna degli aiuti.

“Siamo stati accolti con grande umanità – ha dichiarato –. La città di Ragusa è vicina e solidale al dramma che questa comunità sta vivendo. Accanto alla zona rossa, in un clima surreale fatto di strade deserte e case abbandonate dove si respira tristezza e angoscia, vi è una città viva e laboriosa”.

L’assessore ha sottolineato come la presenza costante dello Stato nelle ultime settimane rappresenti un segnale importante per il territorio, evidenziando anche la visita odierna del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come motivo di speranza per la popolazione.

