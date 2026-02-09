Ragusa: 15 auto abbandonate rimosse nel gennaio 2026

Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e riqualificazione del territorio comunale da parte dell’Amministrazione di Ragusa. L’Unità Operativa Decoro Urbano del Comando di Polizia Locale ha reso noti i risultati delle operazioni condotte nel mese di gennaio, con la rimozione di 15 autovetture abbandonate su suolo pubblico.

Gli interventi, realizzati a seguito di controlli periodici e degli accertamenti previsti dalle normative vigenti, hanno interessato diverse zone della città, con una prevalenza nelle aree periferiche, dove il fenomeno delle auto abbandonate incide maggiormente sul degrado ambientale e sulla percezione di insicurezza da parte dei cittadini. L’attività di presidio del territorio mira a restituire decoro alle strade, prevenire rischi igienico-sanitari e garantire la sicurezza pubblica, contrastando gli effetti negativi derivanti dalla presenza prolungata di carcasse di veicoli.

“L’attività di presidio del territorio viene svolta regolarmente e le rimozioni sono effettuate con l’obiettivo prioritario di tutelare non solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza dei nostri quartieri – spiega l’Assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – Il nucleo di Polizia Locale dimostra costante attenzione a questi aspetti, fondamentali per la vivibilità di Ragusa. Invitiamo i cittadini a continuare a collaborare, segnalando eventuali criticità attraverso gli uffici preposti o i canali email istituzionali, così da poter intervenire tempestivamente”.

Foto: repertorio

