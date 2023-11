Raddoppio Ragusa – Catania: presidente Schifani è il nuovo commissario in attesa dei cantieri. Intanto tutto pronto per i lotti di Modica

Il presidente della Regione, Renato Schifani, sarà il nuovo commissario del progetto di raddoppio della Ragusa – Catania. E’ quanto ha stabilito oggi la commissione Bilancio della Camera dei Deputati, riunita per adottare alcuni provvedimenti.

Spetta dunque adesso al “neo” presidente-commissario, in sostituzione del precedente, cioè dell’attuale ministro Nello Musumeci, attivarsi affinché le procedure vadano avanti considerato che i lotti sono stati già assegnati e che i lavori sono iniziati anche se di operai se ne vedono ancora pochi.

Sr-Gela, tratto Pozzallo-Modica, nuovo sopralluogo Campo e Piccitto: “Tutto pronto, arrivi presto parere Mit per apertura”

Undici chilometri pronti, con le migliori tecnologie ingegneristiche a livello di autostrade, per i quali si aspetta soltanto il parere della commissione del Ministero dei Trasporti. Oggi un nuovo sopralluogo della deputata regionale, Stefania Campo, insieme al coordinatore provinciale del M5s, Federico Piccitto nel tratto Pozzallo-Modica della Siracusa-Gela, insieme ai tecnici della Cosedil, la ditta che sta effettuando i lavori. “L’opera è ormai finita – dice Stefania Campo – eravamo stati qui ad agosto scorso e mancava ancora qualcosa, adesso aspettiamo le ultime certificazioni e soprattutto l’inaugurazione che speriamo possa avvenire prima di natale. Speriamo in un regalo per il territorio perché questa infrastruttura è di grande importanza da un punto di vista economico e turistico. Per il resto, degli annunci di Aricò, che parlava di giugno o fine luglio, abbiamo già avuto modo di parlare. Ma l’importante in questo momento è che questi 11 chilometri possano vedere la luce e possano essere consegnati ai siciliani”.

Federico Piccitto aggiunge: “Da agosto le poche cose che mancavano sono state completate, come il collaudo per le gallerie e del giunto del viadotto. Si attende solo l’ultimo passaggio amministrativo da parte della commissione del Ministero dei Trasporti che certificherà tutta l’opera e autorizzerà la messa in esercizio del tratto, adempimento che speriamo possa avvenire entro poche settimane. Bisogna arrivare al più presto al completamento dell’autostrada almeno sino all’aeroporto di Comiso e rendere cosi l’autostrada del Sud Est A18 un efficace volano di sviluppo per l’economia della provincia e dell’intera isola”.