Raccolta firme per 4 referendum sul lavoro proposti dalla CGIL: il 25 aprile nelle piazze della Sicilia

Domani, 25 aprile, la Cgil sarà attiva nelle principali piazze della Sicilia per celebrare i valori della Costituzione repubblicana, della libertà e della democrazia, in occasione della giornata dedicata alla liberazione dal nazifascismo e alla Resistenza. Ma sarà anche il momento di avviare la raccolta di firme per i quattro referendum promossi dalla Cgil, con banchetti e postazioni non solo nelle piazze del 25 aprile.

I REFERENDUM PROPOSTI

I referendum mirano a garantire tutele contro i licenziamenti illegittimi, a superare la precarietà e a promuovere la sicurezza negli appalti. In particolare, due quesiti riguardano la cancellazione del Jobs Act e la previsione del reintegro nel posto di lavoro per tutti in caso di licenziamenti illegittimi. Un altro quesito riguarda la responsabilità del committente nella sicurezza dei lavoratori negli appalti, mentre un altro ancora è contro la liberalizzazione dei contratti a termine.

La Cgil avvierà una grande campagna informativa in tutta la regione, con incontri, assemblee nei luoghi di lavoro e dibattiti. L’obiettivo è ridare valore al lavoro, combattere lo sfruttamento e assicurare i diritti dei lavoratori come fondamento della democrazia e della libertà. La Cgil punta a raccogliere entro l’estate almeno 500.000 firme e sarà attivato un link per la firma online.

Ecco le piazze in cui la Cgil sarà presente domani con postazioni per la raccolta delle firme:

Palermo: Piazza Verdi (di fronte al teatro Massimo)

Catania: Piazza Palestro (concentramento della manifestazione del 25 aprile) e Piazza Stesicoro (conclusione del corteo)

Siracusa: Villa Comunale, Corso Umberto e Parco del Foro

Messina: Parco Horcynus Orca

Agrigento: Porta di Ponte

Trapani: Castelvetrano, Mazara del Vallo, Alcamo, Marsala

Enna: Nicosia, Piazza Garibaldi

Caltanissetta: Piazza Garibaldi

Ragusa: Vittoria (Parco Serra San Bartolo), Ispica (Piazza Brancati), Scicli (Largo Gramsci)

