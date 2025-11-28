Raccolta differenziata da record: scatta il super-premio per i Comuni iblei grazie ai cittadini. Ma la Tari resta sempre la stessa

La provincia di Ragusa può davvero dirlo: sulla raccolta differenziata è una delle realtà più virtuose della Sicilia, come vi abbiamo raccontato stamani nel nostro articolo di dettaglio.

Ogni giorno migliaia di famiglie fanno la loro parte, rispettano il calendario, dividono correttamente i rifiuti e contribuiscono a mantenere alte le percentuali. Un impegno costante che, alla fine dell’anno, pesa sulle abitudini e sul tempo di tutti.

Questo lavoro però porta risultati. Lo conferma la Regione, che proprio in questi giorni ha stanziato oltre 1,3 milioni di euro ai Comuni iblei. Un premio importante, ottenuto grazie a due fattori:

la raccolta differenziata superiore al 60% in tutti i Comuni della provincia; il riconoscimento degli extracosti sostenuti per la gestione del ciclo dei rifiuti.

Fin qui tutto sembra andare nella direzione giusta. Ma c’è un dettaglio che stona: nonostante questi premi, la Tari per i cittadini resta invariata.

Il paradosso: i Comuni incassano, i cittadini non risparmiano

E qui nasce la contraddizione.

La logica vorrebbe che, se un territorio raggiunge ottimi risultati nella raccolta differenziata, qualcosa torni anche ai cittadini che rendono possibile questo traguardo. Invece succede il contrario: i Comuni incassano i fondi, ma le famiglie che fanno la differenziata continuano a pagare la stessa cifra di sempre. In alcuni casi, addirittura più alta.

Sembra quasi di assistere a un meccanismo in cui:

i cittadini si impegnano,

i Comuni vengono premiati,

ma chi fa materialmente la differenziata non ha alcun beneficio diretto.

Un paradosso difficile da accettare per chi, ogni giorno, fa la sua parte per mantenere il territorio pulito e virtuoso.

I fondi arrivati ai Comuni iblei

I numeri parlano chiaro.

Sul fronte della differenziata i contributi più consistenti vanno a:

Ragusa – 276 mila euro

Vittoria – 249 mila euro

Modica – 208 mila euro

Comiso – 130 mila euro

Scicli – 119 mila euro

E anche sugli extracosti, la distribuzione segue più o meno lo stesso andamento, con Ragusa, Vittoria, Modica e Comiso in cima alla lista.

In totale, tra i due capitoli di spesa, si superano 1,3 milioni solo nel Ragusano.

Un risultato significativo, che conferma l’efficienza di un territorio che – numeri alla mano – è tra i più avanzati della Sicilia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti.

Cittadini virtuosissimi, ma senza premi

Alcuni Comuni raggiungono percentuali da record:

Monterosso Almo (78,61%) ,

, Scicli (77,30%) ,

, Acate (76,41%).

È un livello che spesso supera anche quello di molte città del Nord Italia.

Di questo successo, però, il merito è soprattutto delle persone, delle famiglie, dei residenti che seguono con precisione le regole della raccolta.

Ed è proprio per questo che risulta difficile comprendere perché i premi regionali non si traducano in un alleggerimento delle bollette.

Perché, nonostante i Comuni ricevano fondi per “virtuosità”, nella vita reale delle famiglie non cambia assolutamente nulla?

Costi che aumentano, tariffe che non scendono

Ogni anno la motivazione è più o meno la stessa:

i costi di conferimento crescono, gli impianti costano di più, il servizio è sempre più oneroso.

E così i contributi regionali finiscono per coprire i bilanci comunali, senza intaccare le tariffe per l’utenza.

Il risultato è che la Tari resta identica, nonostante il territorio produca ottimi risultati, nonostante gli sforzi dei cittadini, nonostante i premi regionali.

Un territorio virtuoso merita un ritorno reale

Il Ragusano è, per distacco, una delle province più sostenibili della Sicilia in termini di raccolta differenziata.

La Regione lo riconosce.

I fondi lo confermano.

I numeri parlano chiaramente.

Ma questo non basta più.

Per rendere davvero virtuoso il sistema, serve che l’impegno dei cittadini abbia un effetto concreto: una riduzione della Tari, anche minima, ma visibile.

Altrimenti il rischio è che la raccolta differenziata diventi un dovere senza alcun tipo di riconoscimento, e che la fiducia dei cittadini inizi lentamente a vacillare.



un premio che non arriva mai a chi lo merita davvero

È giusto che i Comuni ricevano risorse, perché la gestione dei rifiuti comporta costi sempre più alti.

Ma è altrettanto giusto ricordare che senza i cittadini, quei risultati non esisterebbero.

Per questo, davanti ai nuovi fondi stanziati, resta una domanda inevitabile:

se la differenziata la facciamo noi cittadini, perché il premio va solo ai Comuni?

Finché non ci sarà una risposta – e una revisione delle tariffe – il sistema resterà sbilanciato: funzionante sulla carta, ma poco equo nella vita quotidiana delle famiglie.

I DATI

I fondi per la raccolta differenziata: la classifica degli iblei

La Regione ha stanziato 20 milioni di euro per i Comuni siciliani che nel 2024 hanno superato il 60% di raccolta differenziata. Tutti i centri della provincia di Ragusa rientrano in questa fascia, con percentuali tra il 64% e il 78%.

Ecco le somme assegnate, Comune per Comune:

Comune Abitanti % RD 2024 Importo Ragusa 73.778 68,94% 276.204,56 € Vittoria 65.714 64,38% 249.248,91 € Modica 53.413 65,52% 208.130,19 € Comiso 30.235 71,03% 130.652,76 € Scicli 26.781 77,30% 119.107,03 € Pozzallo 18.901 72,81% 92.766,44 € Ispica 16.518 66,57% 84.800,75 € Santa Croce Camerina 11.414 68,16% 67.739,54 € Acate 10.450 76,41% 64.517,16 € Chiaramonte Gulfi 8.000 73,08% 56.327,51 € Giarratana 3.038 75,58% 39.740,96 € Monterosso Almo 2.734 78,61% 38.724,78 €

🔎 I più finanziati: Ragusa, Vittoria e Modica totalizzano da soli quasi 700 mila euro.

🔎 I più virtuosi nella raccolta differenziata: Monterosso Almo (78,61%), Scicli (77,30%) e Acate (76,41%).

I fondi per gli extracosti di conferimento: tutte le cifre Comune per Comune

Accanto agli incentivi sulla differenziata, la Regione ha stanziato altri 25 milioni di euro per compensare gli extracosti sostenuti dagli enti locali per conferimento e trattamento dei rifiuti.

Per la SRR “Ragusa Provincia”, queste le somme assegnate:

Comune Tot. Rifiuti (t) Contributo extracosti Ragusa 288,25 20.989,99 € Vittoria 241,20 17.563,87 € Modica 226,04 16.459,94 € Comiso 100,18 7.294,98 € Scicli 76,04 5.537,13 € Ispica 72,90 5.308,48 € Pozzallo 53,19 3.873,23 € Santa Croce Camerina 42,88 3.122,47 € Chiaramonte Gulfi 22,94 1.670,46 € Acate 22,34 1.626,77 € Giarratana 5,93 431,81 € Monterosso Almo 5,95 433,27 €

Anche qui il podio è saldamente nelle mani dei tre centri più grandi:

Ragusa, Vittoria e Modica raccolgono oltre 55 mila euro complessivi.

© Riproduzione riservata