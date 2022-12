Questione mense a Ragusa, l’assessore Iacono chiarisce: “Nessuna mensa chiuderà”

E’ un argomento che sta interessando molto l’intera comunità: la questione delle mense scolastiche a Ragusa, dopo l’avvio del progetto alla scuola Palazzello che prevede la costruzione ex novo di un locale mensa. Un servizio importante, certamente, che però ha fatto nascere dei dubbi in altri istituti scolastici. Tuttavia, è bene precisare che non ci sarà nessuna chiusura delle mense, come ci spiega l’assessore preposto Giovanni Iacono, che dichiara: “E’ falso dire che chiuderanno le mense, ad esempio per quanto riguarda la scuola Mariele Ventre. Le iscrizioni non sono subordinate al fatto di avere la refezione scolastica. Il primo passo è capire se una scuola ha i locali idonei al servizio mensa e, una volta avuto parere positivo dall’Asp per le questioni igienico-sanitarie, è possibile allora pensare di attuare il servizio mensa. Ma questo non dipende dal Comune. Nel caso delle scuole di cui si è parlato, voglio precisare che avremo l’esatto numero degli iscritti a giugno. Come facciamo a effettuare delle previsioni oggi sul numero degli iscritti?”.

Insomma, in parole povere, è ancora presto per capire se il servizio mensa prevederà la copertura per tutti gli alunni, considerando che al momento non è possibile sapere quanti iscritti vi saranno per l’anno 2023. Ma il Comune ha tutte le intenzioni di fare del proprio meglio: “Noi cerchiamo di garantire tutto quanto è possibile e sarà nostra cura attuare sempre le soluzioni migliori. Ricordo che il servizio mensa di Ragusa è uno dei migliori, con prodotti a km 0 e cifre veramente irrisorie per le famiglie”.