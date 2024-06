“Quattro matrimoni”: in puntata anche una pozzallese

Il programma “Quattro Matrimoni” di Sky è dedicato a quattro spose che competono per organizzare il matrimonio più emozionante e romantico. Le protagoniste di questa settimana sono Nadia da Spinimbecco (Verona), Laura da Castel Goffredo (Mantova), Claudia da Pozzallo, e Carmela da Francavilla al Mare (Chieti). Ogni sposa ospita le altre tre nei propri matrimoni, dove verranno valutate su quattro categorie principali: abito, cibo, location ed evento generale. Le valutazioni vanno da 0 a 10 e alla fine verrà decretata una vincitrice.

Lo show

Costantino Della Gherardesca guida lo show, commentando le cerimonie romantiche e le valutazioni delle spose. Alla fine delle quattro cerimonie, le spose si incontrano per la resa dei conti, dove esprimono i loro voti e commenti. Costantino assegna anche un prestigioso bonus di 10 punti alla sposa che ritiene meriti particolare riconoscimento.

La puntata si conclude con l’arrivo di una limousine con a bordo solo uno degli sposi, quello della sposa vincitrice. La coppia riceverà come premio una crociera di sette giorni con MSC Crociere.

L’episodio sarà trasmesso domani alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now, mentre martedì 2 luglio sarà trasmesso in prima serata su Tv8 l’episodio dedicato alle spose over.

Il programma si distingue per il suo focus sul romanticismo e sull’organizzazione di matrimoni da sogno, con una competizione accesa tra le spose per aggiudicarsi il premio finale.

© Riproduzione riservata