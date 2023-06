Quarantenne ferito in un incidente in moto. Trasferito in elisoccorso a Catania

Incidente moto auto all’altezza del Secondo Scivolo nel centro abitato di Pozzallo. Lo scontro nel tardo pomeriggio di oggi, da una prima ricostruzione del sinistro, sarebbe avvenuto in maniera frontale fra un’auto ed una moto. Il ferito, un 40enne pozzallese, era a bordo della sua moto quando è incappato nell’incidente. L’auto, una Hyundai, era condotta da una giovane modicana.

Viste le condizioni del ferito, che avrebbe riportato dei politraumi, dopo l’intervento dell’equipe del 118, è stato deciso il trasferimento in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Il mezzo di soccorso aereo è atterrato proprio nei pressi del Secondo Scivolo a poca distanza del luogo dell’incidente. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modica mentre gli agenti della Polizia Locale hanno regolato la viabilità per evitare ingorghi nel centro cittadino. foto di repertorio