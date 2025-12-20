Quando lo studio fa la differenza: tre borse di merito per i talenti del Mazzini di Vittoria

Valorizzare il merito, riconoscere il lavoro silenzioso e sostenere chi costruisce il proprio futuro con impegno e responsabilità. Con questi obiettivi nasce la Borsa di Merito “Dottor Giuseppe Decorato”, iniziativa istituita per l’anno scolastico 2024/2025 e rivolta agli studenti del Liceo “Giuseppe Mazzini” di Vittoria.

La cerimonia di premiazione si è svolta questa mattina nell’Aula magna dell’istituto, alla presenza delle autorità scolastiche e cittadine. Protagonisti tre giovani che si sono distinti non solo per l’eccellenza scolastica, ma anche per il valore umano e morale del loro percorso.

Due borse di studio da mille euro per Serena Frasca e Antonio Distefano

Le due Borse di Merito principali, del valore di 1.000 euro ciascuna, sono state assegnate a Serena Frasca, diplomata al Liceo scientifico, e ad Antonio Distefano, maturato al Liceo classico. Oggi Serena frequenta la facoltà di Medicina e Chirurgia a Padova, mentre Antonio ha intrapreso il percorso universitario in Giurisprudenza a Catania.

I riconoscimenti sono stati attribuiti da una commissione composta dal dottor Giuseppe Decorato, promotore dell’iniziativa, dalla dirigente scolastica Emma Barrera e dal consulente legale esterno avvocato Giuseppe Palumbo. Come indicato nel bando, la selezione ha premiato studenti che si sono distinti per eccellenza scolastica, motivazione personale, integrità morale e senso di responsabilità.

Premio speciale ad Aurora Ravalli, talento musicale e determinazione

Accanto ai premi previsti dal bando, il dottor Decorato ha voluto istituire un premio speciale di 500 euro, assegnato ad Aurora Ravalli, giovane studentessa che ha dimostrato qualità umane e professionali di particolare rilievo. Aurora, violinista di talento, ha scelto di completare due anni di studi in uno, percorso di abbreviazione per merito, per poter accedere al suo progetto formativo musicale. Oggi frequenta il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Como.

Un riconoscimento che va oltre il rendimento scolastico e che valorizza la capacità di sacrificio, la determinazione e la maturità con cui la giovane ha affrontato le proprie scelte di vita.

Il valore del merito come investimento sul futuro

«I giovani hanno bisogno di attenzione e sostegno – ha spiegato Giuseppe Decorato –. Abbiamo voluto premiare non solo il percorso di studi, ma la crescita personale, fatta di passione, disciplina e valori. La scelta non è stata facile perché ci siamo trovati davanti tanti ragazzi eccellenti. Questo premio vuole essere un segnale di fiducia verso chi rappresenta una risorsa concreta per il futuro della nostra città».

Parole condivise dalla dirigente scolastica Emma Barrera, che ha sottolineato il valore educativo dell’iniziativa: «In un tempo in cui spesso l’apparenza prevale sulla sostanza, questa borsa di merito restituisce centralità allo studio, alla responsabilità e alla coerenza quotidiana. Rafforza il legame tra scuola e territorio e promuove una cultura del merito autentica».

Una scuola che dialoga con il territorio

Alla consegna dei premi hanno preso parte anche Daniela Mercante, dirigente dell’ex Provveditorato agli Studi, e l’assessora comunale alla Pubblica Istruzione Francesca Corbino, a testimonianza di un’iniziativa che unisce scuola, professionisti e istituzioni nel comune obiettivo di investire sulle nuove generazioni.

La Borsa di Merito “Dottor Giuseppe Decorato” si conferma così non solo un riconoscimento economico, ma un messaggio forte: il talento, quando accompagnato da etica e responsabilità, merita di essere sostenuto e valorizzato.

