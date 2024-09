Quale Mediterraneo? A Pozzallo, un evento per riflettere sulle attuali sfide, nella scia di Giorgio La Pira

Il convegno intitolato “Quale Mediterraneo? Nella scia di Giorgio La Pira” si terrà a Pozzallo il prossimo sabato 7 settembre 2024, presso la Sala Meno Assenza. L’evento è organizzato dal Centro Mediterraneo Giorgio La Pira e dal Comune di Pozzallo, con il sostegno della Fondazione Migrantes. Questo incontro mira a riflettere sulle sfide attuali del Mediterraneo, riscoprendo l’eredità del pensiero di Giorgio La Pira, figura storica della politica italiana e fervente sostenitore della pace tra i popoli del Mediterraneo.

Il convegno vedrà la partecipazione di esperti come Paolo Magri, vicepresidente dell’ISPI, e Lucia Goracci, giornalista della RAI, che apriranno i lavori analizzando le attuali guerre e tensioni nella regione. Seguirà una tavola rotonda con interventi di sindaci e rappresentanti di diverse organizzazioni, che discuteranno il ruolo delle città e dei migranti nel Mediterraneo.

Giacomo Anastasi, direttore del Centro La Pira e moderatore dell’incontro, ha sottolineato l’importanza del convegno come occasione per rilanciare il dialogo nel Mediterraneo, promuovendo una visione di convivenza pacifica. La Pira, con la sua “visione mediterranea”, considerava il Mediterraneo non solo un crocevia di culture, ma un luogo privilegiato per la “diplomazia disarmata”, un concetto oggi più che mai necessario.

Il convegno intende quindi riprendere questo dialogo tra le città e le comunità mediterranee, cercando di costruire un futuro di pace e cooperazione, in linea con la visione di La Pira. Il Mediterraneo, nonostante le attuali crisi, rimane un crocevia culturale di grande rilevanza, dove la pace è ancora una possibilità da costruire con impegno e visione.

© Riproduzione riservata