Pullman dell’Ast guasti. Servizio salvo solo grazie ai mezzi in aggiunta a quelli di linea. Appello del sindaco

Tre autobus fermi per guasti diversi ai mezzi. Gli studenti potevano rimanere a casa se non ci fosse stata la disponibilità dei tre pullman che l’Ast ha messo in aggiunta agli esistenti per venire incontro alle esigenze della popolazione scolastica pozzallese che deve raggiungere le scuole di Modica e Ragusa. “L’impegno preso dal Direttore generale dell’Ast nei confronti degli studenti pozzallesi a nulla è valso, stamattina tre autobus non sono partiti riportando problemi meccanici. Cambio rotto, ruota bucata e motore fuso, questi i problemi – afferma il sindaco Roberto Ammatuna – i tre mezzi aggiunti nella giornata di stamattina, al fine di rispettare l’impegno assunto proprio ieri con l’assessore, in pratica, non sono serviti a sostituire quelli rotti, non in aggiunta ma in sostituzione. Ciò significa che se non ci fossero stati questi autobus aggiunti, stamattina il servizio non sarebbe stato espletato”.

Da Palazzo La Pira l’amministrazione comunale dice che tutto ciò è inaccettabile e che l’emergenza c’è e rimane.

“I vertici dell’Ast si sono scusati, attribuendo la responsabilità all’anzianitá dei mezzi che saranno sostituiti non appena i bilanci dell’azienda saranno approvati – prosegue Ammatuna – ci è stato assicurato che faranno di tutto per risolvere la situazione entro oggi, al massimo qualche giorno per le riparazioni più complesse.

Come amministrazione abbiamo manifestato il nostro disappunto e pretendiamo che la situazione venga risolta immediatamente”.