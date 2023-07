Pulizia della spiaggia con un mezzo agricolo. Il Comitato Micenci a Donnalucata si ribella

Anomalie o disservizi? Non sa come chiamarli il Comitato Micenci chiamando in causa l’Amministrazione comunale elencando una serie di problematiche che offuscano l’immagine di una delle più belle e rinomate stazioni balneari della costa sciclitana ed iblea soprattutto.

Alla raccolta di firme per “salvare” la spiaggia di Micenci, da anni divenuto un sito melmoso lasciando ai ricordi quel civettuolo arenile proprio al centro della borgata con le sorgenti di acqua dolce di richiamo turistico, si aggiungono una serie di problematiche lamentate dal sodalizio. “Abbiamo piacevolmente notato la presenza di bidoni carrellati nei vari punti di accesso al litorale ma la mancanza di cestini per i rifiuti distribuiti lungo la spiaggia non favorisce un comportamento corretto da parte dei bagnanti; ci risulta che l’istallazione dei cestini sarebbe dovuta già essere stata effettuata entro il 30 giugno” – lamentano i componenti del Comitato Micenci.

Parlano pure di “anomalo sistema di pulizia della spiaggia”.

Viene, infatti, segnalato che “il mezzo utilizzato sicuramente valido per l’attività agricola, non risponde alle esigenze di pulizia di una spiaggia che non ha necessità di essere areata ma pulita. Il mezzo previsto per la pulizia delle spiagge è una macchina vagliatrice pulispiaggia dettata dal capitolato dell’appalto rifiuti da utilizzare quattro volte la settimana”. Ed ancora che “la pulizia delle strade è affidata ad un solo addetto manuale che non può intervenire su più di 700 metri lineari di strada. Gli sporadici interventi della spazzatrice meccanica, del cui intervento va dato merito all’ente visto che nei precedenti cinquant’anni non se ne era mai vista una, non cambia di molto il quadro della situazione. Il servizio dovrebbe essere incrementato basti pensare che a Marina di Ragusa operano due spazzatrici tutti i giorni da giugno a settembre per 6 ore al giorno”.

Le strade della borgate diventare aree a verde, rigogliose peraltro.

“I bordi delle strade presentano vegetazione spontanea, a volte alta anche 30-40 centimetri , che dovrebbe essere rimossa con l’utilizzo del decespugliatore senza attendere il prossimo intervento previsto per fine estate. Sarebbe necessario l’incremento del numero di interventi annui di diserbo”.

Al Comune assicurano che stanno eseguendo tutti gli interventi di pulizia possibile per rendere vivibile la borgata di Donnalucata e con essa anche Micenci.