Pubblicazione graduatorie Ragusa-Catania, Campo e Dipasquale commentano il positivo risultato

“La buona politica vince sul disfattismo. Quello che avevamo promesso e programmato sulla Ragusa-Catania sta andando a compimento senza ulteriori intoppi. La Ragusa-Catania sarà pubblica e senza pedaggio nonostante le resistenze e lo scetticismo dei tanti, troppi, che potremmo elencare. Da quando il M5s è andato al governo per la prima volta, invece la Ragusa-Catania è stata inserita nelle opere strategiche del ministero ai Trasporti e si sta realizzando finalmente qualcosa a cui troppi non credevano più.”. Così la deputata regionale del M5s di Ragusa, Stefania Campo, alla notizia della pubblicazione delle graduatorie che precedono l’aggiudicazione dei lavori per la costruzione della Ragusa-Catania dopo oltre 40 anni di annunci e promesse.





La notizia è stata riportata da Ance Sicilia, che si era appellata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Regione e Anas hanno accolto la richiesta di Ance Sicilia di suddividere il mega-appalto in quattro lotti, e questo ha consentito anche alle migliori imprese locali, seconde a nessuna in quanto a capacità tecniche e operative, la possibilità di partecipare alle gare accanto ai colossi nazionali dell’edilizia, riuscendo in alcuni casi anche di arrivare al primo posto. “Siamo e restiamo l’unica forza politica che ha portato fatti – conclude Campo – a differenza degli altri partiti che hanno fatto solo chiacchiere; a cominciare dal luglio 2019 quando il Ministero per le Infrastrutture ha decretato il passaggio del progetto dal privato al pubblico, sancendo così la realizzazione pubblica dell’opera e l’assenza di pedaggio. L’iter è poi proseguito, dopo il superamento del controllo di legittimità da parte della Corte dei Conti, e lo scorso 10 agosto è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo bando di gara per un investimento complessivo di 1 miliardo e 434 milioni di euro. Adesso con la pubblicazione delle graduatorie si aggiunge la tappa fondamentale”.

E sull'autostrada interviene anche l'on. Nello Dipasquale del Pd.

“Il tempo che ci separa dall’apertura dei cantieri per la realizzazione dell’autostrada Ragusa-Catania si accorcia sempre di più e la pubblicazione delle graduatorie per i lavori è un’ulteriore conferma che l’iter procede sempre più speditamente”. Così l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, commenta positivamente la notizia sulla pubblicazione delle graduatorie e aggiunge: “Si va avanti, evidentemente, e ciò è una risposta per tutti quei disfattisti che non credevano né al finanziamento dell’opera né alla sua fattibilità. La realizzazione della Ragusa-Catania sarà patrimonio del territorio, è chiaro, ma vanto di tutti coloro i quali si sono adoperati per ottenere i fondi, lavorando ai progetti, seguendo le carte nei vari uffici”.

“I lavori per l’autostrada, lo ricordo – conclude Dipasquale – sono stati suddivisi nel progetto in quattro lotti diversi in modo da lavorare contemporaneamente su più fronti ed essere rapidi. All’avvio dei cantieri, ormai, manca pochissimo”.